GGzE in Eindhoven start website voor gratis advies over psychische problemen in coronatijd

EINDHOVEN - De GGzE in Eindhoven heeft vrijdagmiddag een website in het leven geroepen. Mensen met psychische problemen in deze tijden van corona kunnen er gratis advies krijgen.

Op de website van de instelling voor geestelijke gezondheidszorg wordt ingegaan op thema's als angst voor coronabesmetting, de drukte van het thuis werken, eenzaamheid, piekeren en relatiestress. De site sluit aan bij de landelijke overheidscampagne die dinsdag begon om meer aandacht te vragen voor mentale problemen in deze tijd. Hij is ook bedoeld om huisartsen en andere hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg te ondersteunen.

Het aantal aanmeldingen van mensen in geestelijke nood is sinds het begin van de coronacrisis gehalveerd, bleek eerder deze week uit onderzoek van NRC Handelsblad en GGZ Nederland. Een vermoedelijke oorzaak is dat de drempel om een beroep te doen op artsen nu hoger ligt dan anders. Dat hangt bij voorbeeld samen met de oproep alleen de huisarts te bellen als het echt noodzakelijk is. De nieuwe website sluit hierop aan.

Bij de GGzE is dat het beroep op ambulante hulpverlening sinds het begin van de crisis met zo'n dertig tot veertig procent afgenomen, meldde bestuursvoorzitter Joep Verbugt voorafgaand aan de lancering van de website. Daar staat tegenover dat het aantal acute opnames de afgelopen weken is toegenomen ,,met enkele tientallen.” De verwachting is dat het beroep op ambulante hulpverlening weer zal toenemen als de crisis voorbij is. Verbugt wees erop dat de geestelijke gezondheidszorg de laatste tijd wat minder in de aandacht staat dan de zorg voor mensen met fysieke klachten.