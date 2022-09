GGzE in Eindhoven zit nog steeds zonder bestuur, gesprekken nog gaande

PS­V-steraanval­ler Cody Gakpo zonder medeweten door medewerker van eigen makelaars­kan­toor aangeboden bij Ajax

PSV-steraanvaller Cody Gakpo is recent vanuit zijn eigen makelaarskantoor SEG aangeboden bij Ajax. Berichtgeving hierover in De Telegraaf wordt vanuit SEG niet ontkend, want er is vanuit die hoek kortstondig appverkeer over geweest met Ajax-trainer Alfred Schreuder.

