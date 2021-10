GGzE weer naar rechter voor hogere tarieven Wmo-zorg

Al in juni stapte de GGzE naar de rechter om te eisen dat de gemeente Eindhoven de tarieven voor de zorg zou verhogen. In de aanbesteding voor de komende jaren hanteert de gemeente een tarief dat lager ligt dan de afgelopen jaren. Onrealistisch, zo vindt de GGzE.

Niet concurreren

De rechtbank ging in augustus tijdens de behandeling van de zaak niet mee in het verhaal van de GGzE. Volgens de rechter was het tarief door de gemeente zorgvuldig becijferd en getoetst door onderzoeksbureau Berenschot. ‘Ze zijn niet over één nacht ijs gegaan en er is geen of onvoldoende twijfel dat de zorg niet voor de gehanteerde prijzen geleverd kan worden', aldus de uitspraak.