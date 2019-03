GGzE zet ervaringsdeskundigen in voor begeleiding van cliënten met suïcidaal gedrag

Eenzaamheid

,,Ik werd niet gezien of gehoord. Door niemand (...) Als iemand vroeg wat ik wilde worden was mijn antwoord: ik wil gewoon dood.” Het is stil in de kapel van de Grote Beek als de jonge vrouw haar levensverhaal vertelt. Over een jeugd die in het teken stond van angst en eenzaamheid. Daarna een leven met drugs, schulden en de wens om er een eind aan te maken. Hoewel? ,,Ik wilde niet dood, dat wil niemand. Maar ik wilde niet langer lijden.” Het was haar kat die haar op de been hield. ,,Want wie moest voor haar zorgen als ik er niet meer zou zijn?”