Gibson Innovations in Eindhoven failliet

Gibson Innovations Netherlands is failliet verklaard door de Rechtbank Amsterdam. In Nederland werken nog zo'n zestig werknemers voor Gibson Innovations, waarvan veertig op Strijp-S in Eindhoven. De rest werkt in de vestiging in Amsterdam. Iedere werknemer heeft een brief ontvangen waarop hun ontslag is aangezegd. Curator Floris Dix van Turnaround Advocaten in Best onderzoekt hoe het faillissement afgewikkeld moet worden. Er wordt gekeken naar een doorstart, al dan niet in afgeslankte vorm.