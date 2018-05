Gibson Innovations Netherlands hoopt op overname

EINDHOVEN - Er zijn twee scenario's voor failliete Gibson: overname of afscheid. Er is nog hoop want er is een gegadigde. Een naam noemt curator Floris Dix van Turnaround Advocaten in Best niet. Wel verklapt hij dat de partij waarmee hij in gesprek is over mogelijke overname van Gibson Innovations Netherlands, niet uit Europa komt.

Wie het internet afspeurt, stuit herhaaldelijk op TCL, een Chinese elektronicareus die volgens diverse bronnen ook voor het faillissement van Gibson Innovations interesse in overname zou hebben gehad. De vraag is of die partij zich niet laat afschrikken door dit complexe faillissement.

Hong Kong

"De rechten op het intellectueel eigendom zitten bij Gibsons Innovations Hong Kong, net als de productiemallen en alle data. Maar ook die vestiging is failliet en IBM dat daar een van de grote schuldeisers is, heeft de stekker er letterlijk uitgetrokken. Het SAP-systeem is op zwart, niemand kan bij de informatie. En de curator in Hong Kong heeft andere belangen", schetst Dix de situatie. "Als alles bij elkaar had gezeten, had ik bij de data gekund. Ik kan nu niemand bij elkaar brengen. Dit is een zeer groot faillissement, zoiets gebeurt niet dagelijks. Omdat er zoveel onderdelen zijn in en buiten Europa, sommige failliet, andere weer niet, is het heel lastig werken. Ieder bedrijfsonderdeel heeft een eigen curator met een eigen belang. Van samenwerking is nauwelijks sprake. Dat kan veranderen als we zicht krijgen op overname. Dan zal het moeten."

Strijp-S

De pakweg vijftig medewerkers van Gibson Innovations die op Strijp-S in Eindhoven werken, laten zich nog niet door de situatie ontmoedigen. "We komen iedere dag naar kantoor", vertelt de woordvoerder. "We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. We geven elkaar workshops in datgene waar we sterk in zijn. Iemand heeft ons ingeleid in Lean Six Sigma en het gebruik daarvan. Zelf help ik collega's bij het gebruik van LinkedIn en het verbeteren van hun cv. Er zijn collega's die hier al dertig veertig jaar werken, die moeten nu voor het eerst gaan solliciteren." In Nederland werken nog zo'n zestig werknemers voor Gibson Innovations, de voormalige audiotak van Philips. Vijftig daarvan werken op Strijp-S in Eindhoven, de rest in Amsterdam. Het Amerikaanse moederbedrijf Gibson Brands, bekend van de gitaren, kocht de audiotak van Philips in 2014 voor 135 miljoen euro. Gibson Innovations maakt sindsdien koptelefoons, bluetoothspeakers en speakerbars onder het Philipsmerk.

Chapter 11-procedure

Gibson Brands nam ook andere audiomerken over als Teac en Tascam. De afgelopen jaren raakte het bedrijf diep in de schulden. Het bedrijf spreekt zelf van een schuld van 560 miljoen dollar. Hiervan had 375 miljoen dollar voor juli afbetaald moeten worden. Om zich te beschermen tegen een faillissement startte Gibson Brands begin deze maand in de Verenigde Staten een zogeheten Chapter 11-procedure. Dit is vergelijkbaar met wat wij hier kennen als uitstel van betaling.

Exclusieve recht