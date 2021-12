Gifgroene deelscooters en -fietsen hebben er een broertje bij: een elektrische Mini

De gifgroene autootjes met het opvallende GO-logo staan in vijf steden in Nederland, waaronder in Eindhoven. ,,Dat is toch onze thuisstad”, vertelt pr-manager Jan Willem Visser in de Q-Park parkeergarage achter de Bijenkorf, waar zes deelmini's zijn gestationeerd. In 2019 is GO in Eindhoven gestart met elektrische scooters. Inmiddels is het bedrijf actief in vijf landen, met meer dan 10.000 elektrische voertuigen.