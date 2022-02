Gigantische gevelportretten geven kleur aan de straten in Burghplan, ‘maar eigenlijk wil je dit niet als puber’

EINDHOVEN - Vijftien portretten kijken je meer dan levensgroot aan vanaf verschillende gevels in de wijk Burghplan. De foto’s geven een kleurrijk beeld van de diversiteit van deze buurt. Dat was een wens van bewoonster Tamara, meer kleur in de straten.

Helaas kan Tamara het zelf niet meer meemaken, ze is onlangs overleden. Daarom is het gevelproject niet alleen een ode aan de wijk, maar ook aan Tamara. Ze kreeg het idee voor meer kleur tijdens het evenement Café Mediterranné dat afgelopen zomer in Burghplan was georganiseerd door Centrum voor de Kunsten Eindhoven (CKE) en de Stichting Bewonersorganisatie Burghplan (BSOB). Daar werd een aantal mensen op de gevoelige plaat vastgelegd door fotograaf Massimiliano Murra. Hij woont zelf ook in de buurt tussen de Ring, Bonifaciuslaan, Canisiuslaan en Geldropseweg. Murra wilde graag portretten maken om de buurtbewoners beter te leren kennen. ,,Iemand op de foto zetten, is eigenlijk heel intiem. Je maakt echt persoonlijk contact.”

Vanaf maandag te zien

De twee wensen werden in elkaar geschoven en het resultaat Groeten uit Burghplan is vanaf maandag te zien in de wijk. De mensen hebben zelf ook allemaal een mooie foto gekregen. Bijvoorbeeld Mark Schuler (45) die nog niet zeker weet of hij het zo leuk vindt dat zijn foto aan de gevel hangt. ,,Ik sta er een beetje lullig op met een duikbril, snorkel en zwembad. Een geintje, maar wel kleurig.”

Quote Ik sta er een beetje lullig op met een duikbril, snorkel en zwembad. Een geintje, maar wel kleurig Mark Schuler, Bewoner Burghplan

Wikke Peters van het CKE licht toe: ,,Uit de ongeveer vijftig portretten die de fotograaf heeft gemaakt, selecteerden we vijftien foto’s die op de gevels komen. Niet iedereen wil dat en ook niet elke gevel is geschikt. De portretten blijven een jaar hangen. Gedurende die tijd beslissen buurtbewoners of ze het willen behouden of toch liever iets anders willen om de buurt kleurrijker te maken”.

Geselecteerd op diversiteit

Buurtmakers en ontwerpers Eva Broekhuijse en Maarten Keijzers hebben de foto’s geselecteerd op diversiteit, zoals jong, oud, alleen, koppel, groep of mensen met een niet-Nederlandse achtergrond. Keijzers: ,,Helaas was die laatste groep niet goed vertegenwoordigd, waardoor er niet veel foto’s van hen zijn. En dan moesten ze nog toestemming geven om ze op te hangen”.

Want het is nogal wat als jouw portret van twee bij drie meter je een jaar lang aankijkt. Petra Holten (54) woont met haar moeder Marianne in de wijk. Ze staan samen met Simone Cools op de foto. ,,Simone komt drie keer per week bij ons en kwam spontaan erbij staan toen de foto’s werden gemaakt. Ik kwam daarbij mensen tegen die ik nog nooit gezien had hier.” Wendy van de Kuit woont al ruim twintig jaar in Burghplan. Haar kinderen Jasmijn (6) en Camiel (13) hebben geposeerd. ,,Camiel deed het voor zijn zusje, maar hij vindt het niet zo tof dat hij aan de gevel komt te hangen. Dat wil je ook niet als puber.”

Wandeling langs de doeken

De doeken zijn vrijdag opgehangen. Maandag wordt het gevelproject om 14.30 uur officieel geopend door wethouder Yassin Torunuglu. Samen met buurtbewoners én livemuziek is er een wandeling langs de fotodoeken.