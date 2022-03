Gigapartij gestolen goederen in bedrijfscomplex in Eindhoven: politie laadt rits vrachtwagens vol

Jong PSV speelt in stadion FC Eindhoven tegen FC Emmen en heeft Johan Bakayoko terug

Jong PSV speelt maandagavond in het stadion van FC Eindhoven tegen FC Emmen. De staat van de grasmat op het eigen veld op De Herdgang is dusdanig slecht dat wordt uitgeweken naar het onderkomen van de stadgenoot aan de Aalsterweg. De Drenten staan op dit moment tweede in de Keuken Kampioen Divisie en zijn met onder meer Excelsior én FC Eindhoven in competitie voor een directe promotieplek.

