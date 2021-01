Gijs (18) zat op de eerste rij bij de rellen in Eindhoven: ‘Stenen werden uit de straat getrokken’

Foto's Rookbommen, waterkanon­nen, traangas en geplunder­de winkels: de rellen in beeld

24 januari EINDHOVEN - De demonstratie in de binnenstad van Eindhoven is compleet uit de hand gelopen. De rellende meute trok van het 18 Septemberplein richting het Stationsplein en daarna verder de stad in. Fietsen, auto's, camerapalen en ruiten van het station moesten het ontgelden. Winkels werden geplunderd en brandjes gesticht. De ME heeft het waterkanon opnieuw ingezet en gebruikt traangas. Een foto-overzicht tot nu toe.