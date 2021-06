Gildebuurt in Eindhoven moet nu echt kiezen tussen sloop/nieuwbouw en renovatie, de spandoeken hangen al!

EINDHOVEN - Wordt het drie maanden in een tijdelijke woning om de oude boel op te knappen, of twee tot drie jaar elders wonen om eventueel terug te keren naar een spiksplinternieuwe nieuwbouw woning of appartement? De bewoners van de Gildebuurt in Woensel moeten de komende weken kiezen.

In de Bakkerstraat, Wassenaarstraat en de Slagerstraat hangen zelfs al een spandoek en deurposters: stem voor renovatie. Volgens voorzitter Els de Jong van de huurdersorganisatie Gildebuurt zijn vooral de oudere bewoners, die net als zij soms al 25 jaar of langer in de buurt wonen, geen voorstander van sloop. ,,Maar wij als huurdersorganisatie proberen neutraal te zijn. Want we staan ook voor jongere huurders die wel een nieuwe woning willen. Ik denk dat de stemming in de buurt fifty-fifty is.”

Stemmen moet in persoonlijke sessie

Deze week krijgen de bewoners van 119 woningen in de Gildebuurt een nieuwsbrief met de uitnodiging om een afspraak te maken voor de stemming. Dat stemmen gebeurt in persoonlijke sessies bij sociaal design-bureau Van Berlo dat de begeleiding doet, of thuis bij mensen, tot het einde van de maand. Nog voor de vakantie is de uitslag dan bekend. Voorwaarde is wel dat 80 procent meedoet en dat één van de alternatieven minstens 55 procent van de stemmen krijgt. Anders is de keuze aan de verhuurder, corporatie Wooninc. Om dat helemaal zuiver te laten verlopen, is een notaris aangesteld.

In de Gildebuurt in Eindhoven moeten bewoners kiezen tussen renoveren en sloop nieuwbouw. Deurposters aan de Wassenaarstraat pleiten voor renovatie.

Volledig scherm Uit de brochure over renovatie van de 119 woningen van Wooninc. in de Gildebuurt in Eindhoven, een vergelijking van de toestand voor en na de opknapbeurt. Daken en deuren en kozijnen zijn de meest opvallende veranderingen. © Wooninc./ Spierings en Swart Architecten De huurwoningen in de oude Woenselse wijk zijn aan een opknapbeurt toe. Of aan vervanging. Maar Wooninc. heeft het geld niet om de nieuwbouw te financieren. Daarom springt collega-corporatie 'Thuis bij. Die maakte met FAAM Architects een nieuwbouwplan dat 57 miljoen euro kost. Maar ook voor de renovatie komt Wooninc. tekort. Van de beschikbare 9,5 miljoen euro kan niet alles gedaan worden. Zo zullen de woningen later, vóór 2050, nog helemaal gasloos gemaakt moeten worden met muurisolatie en een warmtepomp. Voorlopig houden ze na renovatie het matige energielabel C.

Vanwege het tekort aan financiën concentreert Wooninc. zich bij de renovatieplannen van architecten Spierings en Swart op het vervangen van daken, dakkapellen, dakgoten, kozijnen en deuren, het glas, de oude cv-ketel en de asbesthoudende daken van de schuurtjes. Binnen krijgen de huurders nieuwe keukens, badkamers en toiletten. Als de buurt hiervoor kiest, moet straks nog wel 70 procent echt mee willen doen. De huurders moeten drie maanden het huis uit voor de klus. Ze worden dan elders ondergebracht. De huurverhoging (nu betalen ze in de buurt tussen de 350 en 600 euro) bedraagt dan tussen de 9 en 12 euro per maand.

Een illustratie uit de brochure over nieuwbouw voor de Gildebuurt in Eindhoven. De Wassenaarstraat en Slagerstraat worden autovrij in de plannen.

De verdeling van soorten huizen in de nieuwbouwplannen voor de Gildebuurt in Eindhoven.

Nieuwbouw is veel ingrijpender voor de huurders. Ze moeten dan in 2022 naar een andere woning. Begin 2023 start dan de sloop waarna de bouw volgt. Pas in 2025 kunnen ze terug in een woning. Volgens Els de Jong is er ook nog veel onzeker. ,,Kan ik straks als alleenstaande wel terugkomen in een woning met tuin, of moet ik naar een appartement? Want de samenstelling van het huishouden telt wel mee.” Voor de nieuwbouw betaalt de huurder ook meer: huurprijzen lopen straks uiteen van 575 tot 675 euro, afhankelijk van het type. Ze komen wel vijf jaar lang in aanmerking voor huurgewenning als het gat te groot is.

Wassenaarstraat en Slagerstraat straks autoloos?

In het voorlopige plan komen 234 woningen terug: 55 eengezinswoningen met een tuin van 10 meter (aanzienlijk minder dan nu), 95 appartementen en 84 onder- en bovenwoningen met tuin of balkon. Tegelijk wordt dan ook de buurt aangepakt: er komt meer groen en de Wassenaarstraat en Slagerstraat worden autoloos. De woningen worden duurzaam gebouwd (energielabel A++) en de energierekening daalt dan ook flink. Ze krijgen een warmtepomp, vloerverwarming, zonnepanelen en alles wordt geïsoleerd. De nieuwbouwplannen zijn nog niet helemaal uitgewerkt. Dat gebeurt na de keuze mét de buurt.

Nelly Jansen en Laurens Peters uit de Bakkerstraat in Eindhoven. De Gildebuurt moet stemmen over sloop/nieuwbouw of renovatie van 119 woningen van Wooninc.

Bewoners krijgen nog de mogelijkheid hun individuele situatie te bespreken met de corporaties. De komende weken volgen er nog acties om de buurt te stimuleren om te gaan stemmen. ,,Ook wij gaan de mensen nog oproepen te gaan stemmen", zegt De Jong. De huurdersorganisatie zit in een lastig parket. De buurtgroep wil neutraal blijven, maar heeft ook een mening. Voor secretaris Nelly Jansen reden om eruit te stappen, zodat ze actie kan voeren voor behoud van het buurtje waar ze zo aan gehecht is.

De Jong voelt ook veel voor de renovatie. Maar ze smacht vooral naar een besluit ,,We zijn al sinds 2005 bezig. De plannen zijn al vaker op het laatste nippertje uitgesteld. Het zou fijn zijn als er eindelijk duidelijkheid komt. Wat de uitslag ook mag zijn. Het is nu tijd voor rust in de buurt.”

Luchtfoto van de 119 woningen in de Gildebuurt in Eindhoven die Wooninc. wil renoveren of slopen en vervangen door nieuwbouw. De bewoners mogen de keuze maken.