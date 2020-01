Gilgamesh van Martinu klinkt dynamisch en gefocust

Voor Jeroen Zoet breekt na een lange regenbui eindelijk weer een zonnetje door

24 januari Jeroen Zoet zat in 2019 met PSV in de hoek waar de klappen vallen en koos in het begin van het nieuwe jaar voor een verblijf op huurbasis bij FC Utrecht. Na een lastige start beleefde hij vrijdagavond een mooi moment. Zoet stopte bij een 4-0 stand voor zijn ploeg een penalty en hield weer eens de nul, zoals hij dat in het verleden bij PSV zo vaak deed.