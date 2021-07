Ging het vwo nog moeizaam, nu voltooit TU/e-student Dirk drie masters in één keer en met klinkende cijfers

INGEZONDEN OPINIE Afnemende moord en doodslag geen reden zelfgenoeg­zaam­heid; zelden waren we zo veilig

8:01 EINDHOVEN - In de week waarin het overlijden van Peter R. de Vries als gevolg van immens crimineel geweld door veel mensen werd herdacht is het goed te beseffen dat dit geen trend is, want dodelijk geweld blijft afnemen.