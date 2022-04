Girmay uit Eindhoven in actie voor kinderen in ‘zijn’ Ethiopië, waar uithongering een oorlogswapen is

Girmay Desta (35) denkt even na. In zijn woonkamer in Meerhoven laat hij filmpjes zien van een andere oorlog, niet die in Oekraïne. Maar de vergelijking dringt zich op. ,,Die oorlog is dichtbij. Vluchtelingen komen hier en schappen in supermarkten raken leeg omdat grondstoffen uit Oekraïne opraken. Als we dat vergelijken met Tigray, dan weten mensen daar heel weinig over.”