Gitarist van Editors presenteert digitale versie van Eindhovens festival Playgrounds

Ruim 30.000 unieke bezoekers uit meer dan dertig landen. De eerste online editie van Playgrounds (The Art Department) was in april een doorslaand succes. Eigenlijk had het festival voor digitale beeldcultuur, waaronder animatiefilm en games, in mei moeten plaatsvinden in het Klokgebouw, sinds maart de thuisbasis van de organisatie. Directeur en curator Leon van Rooij: ,,We zijn na de afgelasting meteen geswitcht naar een online festival, omdat we iets terug wilden doen voor alle kunstenaars en filmmakers die ook getroffen worden door deze crisis.”

Op vrijdag 15 mei worden er nu vanuit het Klokgebouw twee virtuele podia ingericht voor het tweede online festival: Playgrounds - Blend.