Glas, blik en fiets taboe tijdens Koningsdag in Eindhoven

De fiets wordt komende Koningsdag geweerd uit de Eindhovense binnenstad. De organisatie van het evenement heeft dat besloten omdat fout gestalde fietsen de afgelopen jaren geregeld calamiteitenroutes blokkeerden. Fietsers worden nu bij alle zeventien invalswegen van het rodesteentjesgebied (inclusief Stratumseind) tegengehouden. Op het Fensterrein en bij de Paterskerk komen tijdelijke stallingen waar feestvierders hun fiets kwijt kunnen. Dat kan ook in de stalling onder winkelcentrum Heuvel.

Een andere maatregel is een strengere controle op glas- en blikwerk tijdens Koningsnacht en -dag. Ook dit wordt gedaan bij de invalswegen van de binnenstad. Feestvierders die weigeren hun glas of blik in te leveren, riskeren een boete.

Bier

Blik en glas worden om veiligheidsredenen geweerd uit het Eindhovense centrum. De afgelopen jaren verkochten cafetaria's op de feestlocaties echter ook massaal grote hoeveelheden plastic flesjes bier. Ook dit wordt nu aan banden gelegd. Cafetaria's die vorig jaar hele tray's met bier verkochten hebben een waarschuwing gekregen van de gemeente. Doen ze het dit jaar weer dan riskeren ze twee weken sluiting. Een paar biertjes per persoon mag maar alleen geopende flesjes.

De organisatie van het Oranjefeest is voor het eerst volledig in handen van de stichting Koningsdag. In het verleden lag de organisatie nog bij de gemeente maar dat zorgde voor de nodige belangenverstrengelingen. De stichting heeft het opstellen van het veiligheidsplan uitbesteed bij Eindhoven 247. Dit bureau dat gespecialiseerd is in dienstverlening rond evenementen deed het onderdeel veiligheid ook altijd voor de gemeente.

Veiligheidsplan

Vorig jaar trokken de gemeente en de stichting nog samen op wat betreft de organisatie van Koningsnacht en -dag. Die samenwerking verliep allerminst vlekkeloos. Zo werden hulpdiensten te laat bij de plannen betrokken waardoor een aantal evenementen op het laatste moment niet door kon gaan. Volgens Ruud Bakker, voorzitter van de stichting, is de vergunning voor de komende editie inmiddels rond. Wel is er bij Bakker nog wat onvrede over de door de eisen die de gemeente stelt aan het veiligheidsplan. Volgens Bakker eisen die niet meer passen bij de kleinere omvang die het feest de laatste jaren heeft.