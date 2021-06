Glas-in-loodatelier ArrowGlass in Eindhoven: ‘Elk stuk glas is helder, uniek en je kunt het bewerken zoals je wilt’

Glas-in-lood heeft de Eindhovense Lynn Gommans altijd al gefascineerd. Hoewel niet gelovig, bezocht ze tijdens vakanties met haar ouders graag kerken en kathedralen. Prachtig vond ze het glas-in-lood en de gebrandschilderde ramen in die gebouwen en wist toen al dat ze dat ooit wilde leren. Later volgde ze op het Sint Lucas in Boxtel de opleiding restauratie en decoratie schilderen maar toen ze in haar stagejaar zat, koos ze voor het glas-in-lood.

Snijden, breken en slijpen

,,Ik woonde toen bij mijn ouders in Son, maar vlakbij in Nijnsel, zit glas-in-loodbedrijf Foka en daar mocht ik mijn decoratiestage volgen. Dat ging goed, na een dag had ik al twee raampjes af. Ik leerde er glas snijden, breken en slijpen en verwerken in zowel glas-in-lood als Tiffany.”

Ik voelde me er meteen lekker bij. Glas is een bijzonder materiaal, helder en je kunt het bewerken zoals je wilt. Bovendien is elk stuk glas anders, dat vind ik gaaf.”

Vastgelopen

Toch besloot Lynn na Sint Lucas nog de opleiding docent Beeldende Kunst & Vormgeving in Tilburg te doen, maar heeft die uiteindelijk niet afgemaakt. ,,Bij het beeldend werk kwam ik er met glas het niet uit. Voor alles wat ik deed, moest ik een reden hebben en die kunnen onderbouwen. Daar liep ik op vast. Uiteindelijk ben ik thuis de dingen gaan maken die ik zelf wil en zo is het glas voor mij weer in beweging gekomen.”

Lynn Gommans haalt haar inspiratie vooral uit de natuur. Ze fotografeert graag en altijd in de natuur. ,,De kleuren, vormen en seizoen van planten en dieren brengen me tot het werk dat ik nu maak. Waarbij mijn voorkeur overigens naar Tiffany uitgaat, omdat je met die techniek kleiner en gedetailleerder kunt werken.”

Altijd een uniek ontwerp

Gommans maakt voor al haar werk een eigen ontwerp, ook als ze in opdracht werkt. ,,Want als klanten me om een decoratie van een specifieke afbeelding vragen, geef ik ook daar altijd mijn eigen interpretatie aan. Zo snijdt het mes aan twee kanten, ik kan iets maken zoals ik het wil en zij krijgen iets unieks.”

ArrowGlass is gevestigd op Laboratoriumstraat 8 in Eindhoven (Strijp S). Meer informatie via de website: ArrowGlass-Atelier.com.