Glas voor Glas levert acht mille op; Bavaria en PSV plakken er nog een dag achteraan

Man (47) die zorgde voor lekke band bij waterwer­per in Eindhoven aangehou­den, net als één van de eerste plunde­raars Jumbo

11:23 EINDHOVEN/NUNSPEET - De 47-jarige man uit Nunspeet die zondag in Eindhoven een waterwerper van de politie vernielde door er een fiets voor te gooien, is donderdagavond aangehouden. Ook een man die volgens de politie als één van de eersten de Jumbo in ging om te plunderen is opgepakt. En onder de eerder aangehouden relschoppers is iemand die nu gelinkt wordt aan het omduwen van de auto van ProRail op het Stationsplein.