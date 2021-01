Glas voor Glas levert vier mille op; Bavaria verdubbelt de opbrengst

Bank, linksback, rechtsback, zes, acht, tien of spits: Mauro Júnior probeert altijd energie aan PSV te geven

28 januari Of hij nou op de bank zit, linksback of rechtsback is, verdedigende of aanvallende middenvelder of spits is: Mauro Júnior blijft bij PSV altijd goedgemutst. ,,Natuurlijk”, zei de 21-jarige Braziliaan na het duel met FC Emmen. ,,Als ik op het veld kom, geef ik alles voor de ploeg. Dat hebben we nu nodig. We spelen niet het beste voetbal, maar slecht was het niet omdat we bijna de hele wedstrijd de controle hadden.”