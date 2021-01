Glas voor Glas: PSV en Bavaria in de bres voor gedupeerde ondernemers

Trudo kiest op Vredeoord in Eindhoven voor gemengde wijk met CPO-groe­pen

26 januari EINDHOVEN - In de nieuwbouwwijk Vredeoord in Woensel wordt druk gebouwd. Niet aan sociale huurwoningen door corporatie Trudo of aan particuliere koopwoningen, want die zijn al klaar en bewoond. Nu is het de beurt aan zeven groepen zelfbouwers, zogenaamde CPO's, die plukjes woningen ontwikkelen.