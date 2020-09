Glaslaboratorium: weer wordt een pareltje van Strijp-T in Eindhoven opgepoetst

EINDHOVEN - En weer krijgt een oud Philips-pand in Eindhoven een nieuwe functie. Het Glaslaboratorium , gebouw TY op Strijp-T, wordt aan de binnenkant gestript en omgebouwd tot ruimte voor een of twee high tech-productiebedrijven.

Het gebouw waar Philips na de oorlog begon met experimenteren met allerlei soorten glas voor speciale producten is nu een rommeltje. In het interieur zijn allerlei kantoren, magazijnen en vergaderruimtes gebouwd. Het asbest is al verwijderd, en binnenkort worden de oude tussenwanden en alle meubels verwijderd, zodat je er weer doorheen kunt kijken. Dan komen de drie grote hallen met een hoogte van tien en zeventien meter weer volledig tot hun recht. ,,Dan zie je enorme potentie van dit pand", aldus Boudie Hoogedeure van eigenaar/ontwikkelaar GEVA BV.

Volledig scherm Glaslaboratorium, gebouw TY, voorheen van Philips op Strijp-T in Eindhoven wordt helemaal onder handen genomen. © Sem Wijnhoven/DCI Media

Afhankelijk van de wensen van de huurder(s) wordt deze ruimte, in totaal goed voor 5000 tot 7000 vierkante meter, dan heringericht. Eventueel met tussenvloeren en doos-in-doos-kantoor- en vergaderruimtes en desgewenst ook cleanrooms. ,,Dat wordt maatwerk", vertelt Hoogedeure. Een idee is bijvoorbeeld om in het hoogste deel van TY een soort vergaderruimte te maken, helemaal in het glas. Maar alleen als de nieuwe huurder dat ook wil.

Aanvankelijk had GEVA BV al een bedrijf gevonden, maar dat moest vanwege de coronacrisis weer afhaken. De nieuwe ‘bewoner(s)’ moet(en) aansluiten bij het 'make, create, innovate’-motto van Strijp-T. High tech-maakindustrie met productie ligt het meest voor de hand, aldus Hoogedeure. Ook na de coronacrisis blijft volgens hem de behoefte aan werkruimte groot. Al verandert die wel. ,,Je wil als bedrijf toch een aantrekkelijke, inspirerende werkplek creëren. Waar medewerkers áls ze naar het werk komen, elkaar fysiek kunnen ontmoeten.”

De hallen waren zo hoog om de hitte van de glasovens die hier stonden, af te voeren. Bijzonder aan het Glaslaboratorium zijn de enorme raampartijen die nu deels witgekalkt zijn; die moeten wel goed geïsoleerd worden. En om de zomerzon buiten te houden komen er zonweringen, want anders kan er niet gewerkt worden in TY, zegt Hoogedeure.

Volledig scherm Zo gaat het interieur van het voormalige Glaslaboratorium van Philips op Strijp-R in Eindhoven er uitzien na de verbouwing. De inrichting is wel nog afhankelijk van de toekomstige huurder. © GEVA BV

Vreemd genoeg staan de drie grote hallen op de eerste verdieping, op een hoge ruimte op de begane grond. Tussen de twee lagere en de hogere hal is een tussenstuk dat verbouwd wordt tot een corridor. Hier komen de lift, een opvallende wenteltrap en gezamenlijke voorzieningen voor de huurders. Mogelijk dat de oude leidingen voor chemische stoffen die door het gebouw lopen bewaard blijven als interieurstukken die herinneren aan de historie van het pand.

Op de kop van de kleinere hallen wordt binnenkort op een tussenvloer het informatiecentrum over gebouw TY gevestigd, naar een ontwerp van de ook op Strijp-R gevestigde Marieke van Laanen van B-Happy. GEVA BV wil hier in de ‘experienceruimte’ gasten ontvangen en informeren, onder andere met virtual reality-brillen. Hier is ook een doorgang naar het dak. Daar komt een dakterras, net als op TQ. ,,Dat is enorm populair, mensen kijken graag uit over Strijp-T en -S. Misschien gaan we wel een keer een dakterrassenfestival houden met overal muziek", zegt Hoogedeure.

Volledig scherm Boudie Hoogedeure van ontwikkelaar GEVA BV op het toekomstige dakterras van het voormalige Glaslaboratorium TY van Philips op Strijp-T in Eindhoven. © Sem Wijnhoven/DCI Media

Het hele bedrijventerrein Strijp-T - 25 hectare tussen Zwaanstraat en Achtseweg-Zuid - is eigendom van het vastgoedbedrijf uit Best. Eerder werden al de energiecentrale TR en het gigantische pand TQ omgebouwd tot verzamelgebouwen voor high-techbedrijven. ,,De pareltjes van T oppoetsen", noemt Hoogedeure dat. ,,Met respect voor het verleden maar met het comfort en het duurzaamheidsniveau van nieuwbouw.” In het voormalige pompgebouw TAQ vestigde zich Settels Savenije, met nieuwbouw ernaast. TAB is een verzamelgebouw en onlangs is gebouw TZ gerenoveerd (de kleurrijke borstweringen onder de ramen zijn verwijderd) en grotendeels verhuurd.

Verder zitten nog enkele bedrijven zoals Dutch Aero van KWME, Draka en de Industrieveiling in bestaande panden. Na herontwikkeling van TY onderzoek GEVA BV mogelijkheden om nieuwbouw toe te voegen op het terrein. Daarvoor wordt binnenkort een nieuw bestemmingsplan vastgesteld. Daarover lopen momenteel de laatste gesprekken met de gemeente Eindhoven.

Op de site over gebouw TY is onder meer een virtuele tour te zien door de plannen.

Volledig scherm Het voormalige Glaslaboratorium van Philips op Strijp-R in Eindhoven, gebouw TY, wordt verbouwd tot bedrijfsruimte voor high tech-bedrijven. © GEVA BV

