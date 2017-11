EINDHOVEN - Huizen hebben warmte nodig en een glasvezelfabriek koude. Dat is een match tussen de wijk Strijp-R en Draka op Strijp-T, in Eindhoven.

De woningen in Strijp-R in Eindhoven komen binnenkort niet alleen met aardwarmte, maar ook met warmte uit de glasvezelfabriek van Draka-Prysmian op temperatuur. Met aardwarmteleverancier Hydreco tekent Draka vandaag een overeenkomst voor wederzijdse levering van warm en koud water, zo hebben ze laten weten. Om de uitwisseling van warmte mogelijk te maken investeert Hydreco ongeveer 400.000 euro in de installatie.

Met restwarmte van bedrijven huizen verwarmen wordt in Nederland nog maar sporadisch gedaan. In Scandinavische landen gebeurt het veel meer en wordt het gezien als een efficiënte vorm van beperking van CO2 uitstoot. In Zuid-Holland zijn er plannen om warmte van bedrijven in de Rijnmond te gebruiken voor het verwarmen van huizen.

Verwarmingscircuit

Hydreco voorziet de 400 Eindhovense woningen, waarvan de helft al gerealiseerd is, nu al van aardwarmte. Dat wil zeggen dat uit de bodem opgepompt water van 12 graden naar de huizen wordt getransporteerd. Daar waardeert een warmtepomp de warmte op tot 40 graden in het verwarmingscircuit. Het opgepompte water koelt hierbij af tot 10 graden en wordt terug de bodem in gebracht.

Draka gebruikt veel warmte om glas te verhitten, zodat dit tot glasvezel, bestemd voor datatransport, kan worden verwerkt. Bij de afkoeling daarna komt er veel warmte vrij, die nu nog grotendeels moet worden afgevoerd, de lucht in. In de nieuwe situatie stuurt Draka koelwater van circa 16 graden naar de huizen in Strijp-R. Daar kunnen de warmtepompen met minder energie de temperatuur opwaarderen. Het tot 10 graden afgekoelde koelwater gaat terug naar Draka, die het inzet voor de koeling.

Energie

Voor Draka bespaart het systeem energie om de koelsystemen van het bedrijf te laten draaien en het bedrijf betaalt daarom een vergoeding aan Hydreco. Hydreco bespaart ook energie, omdat de warmtepompen minder hoeven te draaien, en kan zo zijn investering terug verdienen.