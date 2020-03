Glazenwasser na uren gered uit kapot bakje op grote hoogte aan flat in Eindhoven

Zoster uit Bosnië trapt ‘New Balkan Wave’ in Blue Collar Theater in Eindhoven af

10:31 EINDHOVEN - ‘New Balkan Wave’ is de naam van een muziekinitiatief dat met enige regelmaat neer moet gaan strijken in het Blue Collar Theater in Eindhoven. De eerste band zaterdag 7 maart is Zoster uit Bosnië.