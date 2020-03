Glazenwasser Wesley valt flauw bij reddingsoperatie op tientallen meters: ‘Ik doe dit werk nooit meer’

Toen het bakje aan de flat aan de Gerard Philipslaan rond 9 uur stokte, grapte Bernaards collega nog: ‘We zitten vast’. Even later bleek het echt het geval. ,,In het begin ging het wel. Maar op een gegeven moment deed mijn collega iets aan de bovenkant. En toen zakte het bakje schuin. Toen dachten we: dit is niet de bedoeling. De schrik sloeg me om het hart.”