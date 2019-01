Glibberen of gewoon doorfietsen? Hoe gaat het op de fietspaden in Zuidoost-Brabant?

Man uit Eindhoven (59) sterft op straat in bijzijn van familie, die politie eeuwig dankbaar is: 'Jullie hebben alles gedaan’

11:20 EINDHOVEN - Met eigen ogen zien hoe een geliefde voor zijn leven vecht, is voor veel mensen een traumatische ervaring. Daar kan een Eindhovense hoofdagent over meepraten. Hij was erbij toen een 59-jarige man afgelopen vrijdag midden op straat werd gereanimeerd. In het bijzijn van zijn familie moest de man de strijd opgeven. ,,Dat gaat niemand in de koude kleren zitten.”