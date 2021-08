Gloednieuwe woningen op Strijp-S blijken soms een sauna: in Haasje Over kan het binnen 34 graden zijn

Kritiek boeren op waterschap De Dommel: ‘Schade na hoosbuien onnodig groot’

5 augustus EINDHOVEN - De hoosbuien in juli hebben in Brabant geleid tot honderden hectares ondergelopen akkers en veel schade aan gewassen. Volgens de boeren had het niet zo erg hoeven te zijn en ze kijken daarbij met name naar waterschap De Dommel. ,,Bij grote hoeveelheden regen slaat het watersysteem op tilt.”