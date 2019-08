Gloeilampplantsoen Eindhoven krijgt grote onderhoudsbeurt

Vooruitlopend op een algehele herinrichting wordt groot onderhoud gepleegd aan het Gloeilampplantsoen, gelegen in de oksel van de Achtseweg-Zuid en de Beukenlaan. De nieuwe eigenaar -Geva BV uit Best- heeft grootse plannen met het groengebied, dat zij begin dit jaar voor anderhalf miljoen euro aankocht ten behoeve van de afronding van het gebied Strijp-T. De bedoeling is dat het plantsoen in oude luister wordt hersteld.

‘Mooi en veilig’

Voordat het zover is, wordt -in overeenstemming met Trefpunt Groen Eindhoven- de bezem door het gebied gehaald. Onder meer worden dode takken uit bomen verwijderd en wordt het terrein ontdaan van zwerf- en bouwafval. ,,Zodat het weer een mooi en veilig plantsoen wordt”, licht woordvoerder Boudie Hoogedeure van Geva toe. ,,Er wordt geen enkele boom weggehaald”, benadrukt hij.

Behalve dat solitair staande bomen worden gesnoeid, wordt in het plantsoen ook de strijd aangebonden met ongewenste planten zoals de Japanse Duizendknoop en Amerikaanse Vogelkers. Verder worden oude paden met gebruikmaking van houtsnippers in ere hersteld en worden ‘onnatuurlijke hopen zand’ geëgaliseerd. De verwachting is dat de klus in enkele dagen geklaard is. ,,Afhankelijk van wat we tegenkomen.”

Hekken

Volgens Hoogedeure is er geen tijdpad vastgesteld voor de herontwikkeling van het Gloeilampplantsoen en is het dus niet duidelijk wanneer de herinrichting van start gaat. ,,Eerst zullen we daarover gaan brainstormen met belanghebbenden, met als inzet de vraag: hoe kunnen we hier een zo mooi mogelijk stukje groen voor Eindhoven creëren?”