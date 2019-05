Gloeilampplantsoen Eindhoven verkocht aan eigenaar Strijp-T

UpdateEINDHOVEN - Het Gloeilampplantsoen is verkocht aan de Geva BV, de eigenaar van het complex Strijp-T. Daarmee lijkt een einde te komen aan de nu al enkele jaren durende strijd van de gemeente Eindhoven en de Haagse zakenman Atom Zhou. Geva BV gaat nu een plan maken om de het oude padenpatroon met vijver in de vorm van een gloeilamp terug te brengen.

Volgens Boudie Hoogedeure van Strijp-T/Geva BV gaat dat in overleg met de gemeente, de Henri van Abbestichting, Trefpunt Groen Eindhoven en de omwonenden. ,,Het krijgt in ieder geval een functie als groene buffer tussen Strijp-S en T. Voor ons is het toch een beetje onze voortuin. Hoe het er precies uitgaat zien, dat weten we nog niet. Maar die vijver staat in ieder geval hoog op het wensenlijstje.”

Zhou wil niet veel kwijt over de kwestie, behalve dan dat het al 'maanden geleden’ was dat de overeenkomst is gesloten. Overigens zegt hij er wel bij dat de verkoop ‘nog niet helemaal rond is’. ,,Er zitten nog wat haken en ogen aan", aldus de Hagenaar. Hoogedeure weet niet beter dan dat alles in kannen en kruiken is; de handtekeningen zijn gezet. De eigendomsoverdracht is door het college van B en W geopenbaard in een brief aan de gemeenteraad. De transactie is nog niet in het kadaster ingeschreven, maar dat wil nog niet alles zeggen, dat gebeurt wel vaker later.

Op korte termijn wordt het terrein ontdaan van de bouwmaterialen die een huurder van Zhou er had gestald, zegt de gemeente. Of ook het hek al snel weggehaald wordt en het terrein weer toegankelijk wordt, kan Hoogedeure nog niet zeggen. ,,Het belangrijkste nu is dat we als buurman weer grip hebben op deze groene zone", zegt hij.

Volledig scherm Het hekwerk rond het Gloeilampplantsoen aan de Beukenlaan/Achtseweg Zuid van de gemeente Eindhoven mag blijven staan na een rechterlijke uitspraak. © Michel Theeuwen

Zhou kocht het gebied uit het faillissement van een van de BV’s van Roger Lips voor iets meer dan drie ton. Wat Geva BV heeft betaald, wil Hoogedeure niet zeggen.

De gemeente en Zhou ruzieden vooral over het feit dat de Haagse zakenman er niet mocht bouwen. Daarvoor had hij de grond gekocht, maar de gemeente veranderde juist de functie in groen in het nieuwe bestemmingsplan. Zhou verloor diverse rechtszaken. Wel won hij de procedure over het plaatsen van een hekwerk.

Volledig scherm Het Gloeilampplantsoen aan de Beukenlaan/Achtseweg Zuid in 1960. Met daar achter de toen nog niet volledig voltooide gebouwen van Strijp-T. © Eindhoven in Beeld