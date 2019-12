Gloriedagen van Internationale School Eindhoven geteld: niet langer enige met 2-talig onderwijs

Of ze nu uit India, Turkije of Japan komen, bij binnenkomst begroet juf Chantelle Taylor haar kinderen van groep 6c in hun eigen taal. Het voormalige kazernecomplex aan de Oirschotsedijk in Eindhoven is een culturele smeltkroes. Sinds zes jaar is de Internationale School Eindhoven (ISE) hier gevestigd. Zestig nationaliteiten spelen en leren er samen. Wat de kinderen het leukst vinden aan hun school? "Dat die zo groot is en we overal kunnen spelen", jubelt Japanse Mizuka in het Engels.