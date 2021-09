Glow 2021 - op vier plekken in de stad - wordt een feelgood-editie

In het centrum, op Strijp-S en -T, de TU/e-campus en in en rond het Campinaterrein; op vier plekken in de stad is vanaf 6 november een week lang Glow te zien. De meer dan dertig werken op het lichtfestival moeten de bezoekers vóór alles een goed gevoel geven.

‘Moved by light’ heet de komende editie van Glow en daar is volgens Glow-directeur Ronald Ramakers na de Covid-19 tijd behoefte aan. ,,Vrijwel alle 32 werken zijn gemaakt met dat ‘feelgood’ in het achterhoofd. Bovendien zijn alle werken, op één na, speciaal voor Glow gemaakt.”

Minder drukte

De organisatie heeft gekozen voor vier gebieden in de stad die samen het lichtfestival vormen, maar ook prima afzonderlijk of op verschillende dagen te bekijken zijn. Ofschoon er waarschijnlijk geen of vrijwel geen corona-restricties meer zijn, zorgen die vier gebieden voor minder drukte op de betreffende locaties. Komt bij dat er dit jaar maar drie binnen- of doorstroomlocaties zijn; DomusDela, de Heuvel en de grote zuivelhal op het Campinaterrein. Ramakers: ,,Die spreiding maakt dat bezoekers de gelegenheid hebben om de kunstwerken echt goed te kunnen ervaren.”

Poorten van licht

Heel bijzonder wordt het werk ‘Porte Celesti’ van de Italiaanse kunstenaar Valerio Festi. Hij heeft, in samenspraak met onder andere de ondernemers van het centrum, voor de Markt en op twintig andere locaties in het centrum poorten van licht ontworpen. Het zijn grote objecten die doen denken aan de zeer populaire lichtobjecten van Luminairie de Cagna die eerder te zien waren op Glow. Bijzonder is dat de 25 poorten ook na Glow blijven staan, tot en met begin januari.

In en rondom het nieuwe Chinese paviljoen op Strijp-S maakt de Eindhovense kunstenaar Gijs van Bon, samen met de Chinese vormgeefster Nighi Zhu zijn werk ‘Ping'. Dat was eerder al eens te zien, maar nu kan de bezoeker persoonlijke wensen door het kunstwerk - in de vorm van een draak - sturen. Van Bon installeert in het Microlab op Strijp-S ook het werk ‘Drops of light’, gemaakt in nauwe samenwerking met ASML. Dat werk bestaat uit druppels vloeistof die vallen, waarop met lasers wordt geschoten en die zo een bolvorm vormen.

Quote Het werk in de Campina moet een soort Sixtijnse Ka­pel-ervaring worden Ronals Ramakers, Directeur Glow

Indrukwekkend wordt het object ‘Carbon Arc’ van Ivo Schoofs dat op de Kanaaldijk-Zuid wordt geplaatst. Ramakers: ,,Hij plaatst een gigantisch zoeklicht op een punt boven het kanaal en laat die felle bundel over het water op een spiegel bij de Ring weerkaatsen.” Ernaast, in de Campina, krijgt de Duitse kunstenaar Daniel Margraff de vrije hand om de vroegere zuivelhal om te toveren in iets waar alle monden van open moeten vallen. ,,Hij deed dat eerder al eens met het Wilhelminaplein, maar dit moet een soort Sixtijnse Kapel-ervaring worden", aldus Ramakers.

Spuitende fonteinen

Dit jaar zijn er twee satelliet-projecten. Een daarvan zijn de bekende zonnebloemen van Hugo Vrijdag die worden geplaatst bij de molen in Nuenen. En in de waterpartij bij de High Tech Campus maakt het Franse gezelschap Aquatique Show een gigantisch werk dat bestaat uit tientallen spuitende fonteinen die worden belicht.

Bijzonder is dat dit jaar er geen preview wordt gehouden voor genodigden. Daarvoor in de plaats worden met speciaal vervoer zieke kinderen en familie langs verschillende lichtkunstwerken van Glow 2021 gereden. Het begin van het lichtfestival bestaat dit keer uit het aanzetten van de verlichting in de Lichttoren; met originele natriumlampen, zoals die in de Philips-jaren hebben gebrand, om de lampen te testen. Ramakers: ,,Dat gaan we vervolgens elk jaar doen, 24 uur per dag, als een soort baken van Glow.”

Volledig scherm De 25 licht-poorten blijven na Glow, nog tot begin januari, staan. © Valerio Festi