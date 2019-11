Glow Eindhoven: alle praktische informatie op een rij

Lekker rondslenteren door de stad dus en je vergapen aan alle pracht en praal. Maar, hoe kom je er, waar kun je parkeren en hoe ziet de route er uit?

Vervoer

De organisatie adviseert om met het openbaar vervoer te reizen. Ideaal ook omdat je meteen bij het station je route kunt beginnen. De fiets is ook een goede optie. Met de auto komen is iets minder handig, omdat er juist dit jaar veel omleidingen zijn in het centrum. De route voert namelijk alleen maar door het centrum.

Als je met de trein komt kun je je treinticket meteen combineren met de lichtshow in het stadion. Je hoeft dan voor de show niet te reserveren maar kunt op ieder gewenst moment terecht. Een ticket kost 21 euro en is hier te bestellen.

Toch van plan met de auto te gaan? Vanaf 18.00 uur tot sluitingstijd worden verschillende wegen afgesloten. De straten die worden afgesloten zijn: Willemstraat, Sint Antoniusstraat, Frederikstraat, Emmasingel, Kanaalstraat, Bilderdijklaan, Paradijslaan, Grote Berg, Bergstraat, Wal, Keizersgracht, Kleine Berg, Wilhelminaplein en Lichtstraat.

Volledig scherm Glow Eindhoven 2018 © Fotopersburo van de Meulenhof bv

Parkeren

Om te voorkomen dat je verzeild raakt in ingewikkelde wegafsluitingen kun je dus beter buiten de stad parkeren. Dat kan bijvoorbeeld bij winkelcentrum Woensel (busverbinding van vijf minuten), P+R Meerhoven (busverbinding tien minuten) en P+R Eindhoven Zuid (busverbinding tien minuten). De andere aanbevolen parkeergarages zijn Parking Philips Stadion, Q-Park de Bijenkorf, parkeerplaats Prof. Dorgelolaan, parkeerterrein Deken van Somerenstraat, parkeerplaats Stationsweg, P1 Kennedyplein, TUe terrein, parkeerplaats Fuutlaan, Parking Parktheater, Parking Sint Joriskerk of je parkeert op Strijp-S. Vanuit Strijp-S gaat er een gratis shuttledienst met Mini’s naar het stadion. Deze vertrekken vanuit de Philitelaan.

Let op, een aantal parkeergarages is alleen maar beschikbaar voor abonnementhouders tijdens Glow. Het gaat dan om P1 Parking de Witte Dame, Q-Park Centrum de Admirant, P1 Parking ‘t Hooghuis, Q-Park Stadhuisplein en parkeergarage Stadskantoor.

De parkeerplaatsen Wilhelminaplein en Fens terrein zijn niet beschikbaar. Q-Park Heuvel, P1 Parking Mathildelaan en Parking DLL zijn bereikbaar, maar dit wordt niet aangeraden.

Fietsen kun je gratis en beveiligd wegzetten bij de stalling onder het 18 Septemberplein of in de Heuvel.

Parkeren buiten het centrum wordt overigens echt aangeraden. Wil je dit voorkomen wat er in 2015 gebeurde:

Volledig scherm Auto probeert weg te rijden bij Stadhuisplein tijdens Glow © ED

Route en kunstprojecten

Iedere avond tussen 18.30 en 23.00 uur is alle lichtkunst te bewonderen. Op vrijdag en zaterdag kan dat tot middernacht. De route is vijf kilometer lang en loopt door het centrum van de stad. De start is bij Brandstore Eindhoven / VVV naast het Centraal station of op één van de GLOWspots. (GLOWspots zijn er bij de Paradijslaan en bij het Philips Stadion).

De volgende kunstprojecten zijn er te zien op de verschillende locaties in de stad:

1: DomusDela tuin (oude klooster Mariënhage): Triptych Metaphor Heart

DomusDela binnenplaats: Triptych Metaphor Light

Dela gebouw: Triptych Metaphor Time

2: Vestdijk: Metropolight

3: Smalle Haven: Ruthless Innovating Planet

4: Karel Vermeerenplantsoen: Open Minded

5: Smalle Haven: Come and Grow

6: Dommel: Floral Flow

7: Van Abbemuseum: Mindsets

8: Wal: Ping

9: Paradijslaan: Un-Retained

10: Kazerne: Transience Machine

11: Bergstraat: Free Color

12: Kleine Berg: Gaslighting

13: Clausplein: Colour Symphony

14: Wilhelminaplein, moskee en Willemstraat: Diving in the Sea of Colors

15: Steentjeskerk: Elemental Fusion

16: Steentjeskerk (binnen): Moonlight

17: Frederiklaan: Frightened Flowers

18: Firts Philipslaan: Contour

19: Ventoselaan: Ventoselaan

20: Victoriapark: Windows of Light

21: Lichtplein: Zonnebloemen voor Van Gogh

22: Nieuwe Emmasingel: Expect the Unexpected

23: Rechtestraat: Panic at the Disco

24: Markt: Hypar

25: Heuvel: Lumière Tango

26: Heuvel: Glow Gedierte

27: Heuvel (1e etage): Ripples in the Water

28: Heuvel (1e etage): Mitosis

29: Heuvel (1e etage): Light Emitting Bacteria

30: Heuvel (1e etage): Dancing Colors

31: Heuvel (1e etage): Crowd Cloud

32: Heuvel: Strictly Personal

33: Pullman Eindhoven Cocagne Hotel + diverse locaties: Cursor

Volledig scherm De route van GLOW 2019 © GLOW

Lichtshow Philips Stadion

Behalve de 33 verschillende lichtkunstprojecten is er ook in het Philips Stadion weer een lichtshow te bewonderen. De show heet NOVITER en is gemaakt door TWOFIFYK. Het moet een klassieke, maar pure show worden met elementen die uit elkaar worden gehaald en weer teruggebracht worden. NOVITER zou volgens de organisatie staan voor ‘het beste van wat mens en techniek op muzikaal en lichtgebied te bieden heeft’.

De show begint elke avond om 19.00 uur, 20.30 uur en 22.00 uur en duurt ongeveer een halfuur. De show is niet gratis. Een ticket kost vijf euro en is ook alvast online te bestellen. Kinderen tot en met 12 jaar betalen 1 euro. Als je aan de deur koopt ben je 7,50 euro kwijt. (Aan de deur kopen kan bij de Brandstore aan het begin van de route of bij het stadion). Je kunt je ticket ook combineren met een treinticket.

Ook kun je je ticket nog combineren met een bezoek aan het Vincentre in Nuenen. Dan betaal je tien euro. Combineer je de show liever met een hapje eten? Dat kan ook. Voor 30,50 euro heb je een twee gangendiner en voor 39,50 euro drie gangen bij het pop-up restaurant op de business etage van PSV. Je kunt ook terecht voor een drie gangenmenu bij restaurant Avant-garde. Dat kost je 63,50 euro. Hier vind je meer info. Voor de duidelijkheid: je ticket voor de lichtshow zit daar dus bij.

De entree van de lichtshow is bij ingang 10 van het stadion. De uitgang is bij uitgang 5/6. Mindervaliden kunnen via ingang 13 naar binnen.

Volledig scherm Glow Eindhoven 2018 © Fotopersburo van de Meulenhof bv

Eten en drinken

Van al dat lopen en rondkijken krijg je natuurlijk honger en dorst. Gelukkig zijn er op de route meer dan genoeg plekjes waar je versnaperingen kunt vinden. Bijvoorbeeld in het stadion, bij de Paradijslaan of bij Downtown Gourmet Market. In de Piazza kun je terecht bij het bijzondere Dinner in Motion.

Meerdere restaurants zijn zogenoemde Glow Host en ontvangen dus graag Glow bezoekers met speciale menu’s. Bijvoorbeeld bij de Kazerne, the Student Hotel, Vapiano en de Stadsbrouwerij. Je vindt ze allemaal hier.

Glowtour

Mensen die net iets meer willen weten over de kunstwerken en kunstenaars kunnen kiezen voor een Glowtour. Deze start vanaf het Stationsplein of bij een van de GLOWspots. De tour start iedere dag om 19.00 uur en op vrijdag en zaterdag ook om 19.30 en 20.00 uur. De prijs is 15 euro en de tour duurt ongeveer twee uur.

De GLOW run die normaal gesproken wordt gehouden, gaat dit jaar niet door wegens een te laag aantal deelnemers.