Glow Eindhoven: alle praktische informatie op een rij

EINDHOVEN - Lichtstad Eindhoven doet zijn naam weer eer aan van 10 tot en met 17 november tijdens Glow. Voor de dertiende keer wordt de stad omgetoverd tot een grote speeltuin van licht. Zo'n 35 lichtkunstenaars uit binnen- en buitenland exposeren met hun lichtkunstprojecten. Het thema dit jaar is Shadows & Light. Op zaterdag 10 november, om 18.30 uur, wordt GLOW Eindhoven officieel geopend door burgemeester John Jorritsma in het Philips Stadion.

Garantie dus voor een avondje rondslenteren en je ogen uitkijken. Maar, hoe kom je er, waar kun je parkeren en hoe ziet de route er uit?

Parkeren

Je kunt in Eindhoven parkeren in verschillende garages of parkeerplaatsen. Wil je helemaal zeker zijn van een parkeerplaats? Dan kun je er ook een reserveren via deze site. Je betaalt 17,50 en bent dan verzekerd van een parkeerplaats in een van de Q-Parks.

Vind je dat iets te gortig en ga je liever zelf op zoek naar een plekje? Je kunt dus parkeren in een van de Q-Parks: Bijenkorf of Stadhuisplein. Let op: als je online reserveert moet je bij Q-Park Bijenkorf vóór 21.00 uur inrijden, bij Q-Park Stadhuisplein moet dat voor 20.00 uur.

Q Park Heuvel bij de Heuvelgalerie is ook open, maar houd daar rekening met extreme drukte door de wegafzettingen. De parkeerterreinen bij de TU zijn te gebruiken, de P1 parking Kennedy Business Center, parkeergarage Philips Stadion, alle parkeervoorzieningen op Strijp-S, de P+R in Meerhoven, Fuutlaan-Noord, terrein Oost. Dr. Dorgelolaan, P1 Parkeergarage Hooghuis-Keizersgracht, Fens Parkeerterrein Keizersgracht en P1 Mathildelaan. Bij die laatste kun je tot 18.00 uur inrijden.

Probeer zoveel mogelijk buiten het centrum te parkeren. In 2015 gebeurde er namelijk dit bij een automobilist die weg probeerde te komen bij het Stadhuisplein:

Volledig scherm Auto probeert weg te rijden bij Stadhuisplein tijdens Glow © Kees Martens/fotomeulenhof

Of je komt natuurlijk met de fiets. Er zijn bewaakte fietsenstallingen op het 18 Septemberplein en bij de Heuvel, in de Ten Hagenstraat.

Wegafsluitingen

Iedere dag worden tussen 18.30 uur en de sluitingstijd van Glow verschillende wegen in de binnenstad afgesloten voor doorgaand verkeer. De plaatsen van de afsluitingen staan op onderstaande kaart.

De grootste afsluitingen zijn die van het Stationsplein en een deel van de Stationsweg. Die laatste is namelijk dicht tussen de Fellenoord en de Effenaar. Het parkeerterrein bij de Effenaar is bereikbaar via de Fuutlaan. De Vestdijk is al afgesloten vanwege werkzaamheden, dat zal tijdens Glow niet anders zijn. Bovendien zijn er afsluitingen bij de Kanaalstraat, Mathildelaan en Emmasingel.

De oversteek bij de Vonderweg blijft gewoon in gebruik en het politiebureau aan de Mathildelaan is ook bereikbaar via de Fellenoord en de Boschdijktunnel. De Emmasingel is bovendien ook dicht, daar rijden alleen bussen en bewoners die hun parkeergarage in of uit willen. Daar wordt een eenrichtingsverkeerssituatie voor ingesteld.

De Willemstraat, Keizersgracht, kop Kleine Berg en de Wal blijven gewoon open.

Volledig scherm De route van Glow inclusief de wegafsluitingen © www.gloweindhoven.nl

Openbaar Vervoer

De organisatie moedigt eenieder aan om vooral met het Openbaar Vervoer te komen. De NS heeft dan ook een speciale Glow-actie. Vooral interessant voor iedereen die van buiten Zuidoost-Brabant komt. Die actie bestaat uit een dagretour naar Eindhoven, een entreeticket voor de lichtshow en een plattegrond van de route. Je betaalt 19 euro.

Vanaf het station kun je meteen de Glow-Route starten.

Route

Die route begint immers bij het station. Zie op onderstaande kaart hoe hij precies loopt en wat daar te zien is.

1: The Student Hotel: Divided Spaces

2: Groene Toren: Nachtlicht

3: Raiffeisenstraat: In transition

4: Raiffeisenstraat: Losse eindjes

5: Effenaar: Cymatics

6: Dommel: Dear plastic...

7: Tramstraat: Gyroglow 2.0

8: Pullman Eindhoven Cocagne Hotel: Something Blue

9: Vesteda: The Great Indecision Council

10: Karel Vermeerenplantsoen: Loop

11: Smalle Haven + Het College: De machine uitgevlogen 3

12: Stadhuisplein: Gibson

13: Stadhuisplein: Light Market

14: Catharinakerk: Confluence

15: Heuvel: Dome of Light 3.0

16: Heuvel: Glowie wants to talk to you

17: Heuvel: Shattered Shadows

18: Markt: Immersive Decelerator

19: V&D gebouw: The Walk

20: V&D gebouw: Beat the laser

21: V&D gebouw: 3beam

22: Demer: Het paleis van de keizer

23: 18 Septemberplein: Kick off_ping

24: Lichttoren: Tower of Light

25: Mathildelaan: Bixie

26: Victoriapark: Qinhuai Street Nanjing

27: Vonderweg: Het Karkas

28: Gagelstraat: Safety first

29: Stroomhuisje: Vena Lumen

30: Fellenoord: Evolution of Light

31: Fellenoord: Caleidoscope

32: Stationsplein: Chaotic Swing

Volledig scherm De route van Glow © www.gloweindhoven.nl

Dit jaar zijn de verschillende lichtprojecten verdeeld in kleuren en categorieën. Groot licht (roze), nieuw licht (blauw), kunst licht (zwart) en groen licht (groen).

Lichtshow Philips Stadion

TWOFIFTYK brengt dit jaar een schouwspel in het Philips Stadion. Het stadion zal tot leven komen en er wordt een wedstrijd gespeeld tussen schaduw en licht. Per voorstelling is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Vrijdag en zaterdag zijn er drie shows: om 18.30, 20.00, 21.30 uur. Op zondag tot en met donderdag zijn de shows om 18.30 en 20.00 uur. Je moet minimaal een kwartier voor aanvang van de show aanwezig zijn.

Glow is een gratis festival, maar voor de lichtshow wordt een bijdrage van vijf euro gevraagd.

Glow Tours

Het is ook mogelijk de route te lopen met een gids. De startlocatie is Brandstore Eindhoven op het Stationsplein. De tours beginnen om 19.00, 19.30 en 20.00 uur en kosten 15 euro per persoon. De tour duurt ongeveer twee uur en is hier te boeken.

Eten en drinken

Natuurlijk niet geheel onbelangrijk: eten en drinken. Waar kan dat? Op de route die overigens ook op de website van Glow terug te vinden is, staan alle eet- en drinkgelegenheden aangegeven. Buiten de normale horeca kun je namelijk een drankje nuttigen op een van de twee horecapleinen (Stationsplein en Victoriapark).