Glow Eindhoven bezocht en een mooie foto gemaakt Stuur hier je foto in!

Een kijkje in hét Boek van Sinter­klaas, dat kan tijdens expositie in Acht

ACHT - Hoe oud Sinterklaas is, weten we niet precies. Zeker is dat de Sint Nicolaasvereniging Acht dit jaar honderd jaar bestaat. Sint werd zondag feestelijk onthaald en bezocht de expositie in het Dorpshuis met foto’s en filmmateriaal om terug te kijken. Grote blikvanger: Het Boek van Sinterklaas

8:28