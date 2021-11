Glow in Eindhoven dooft lichten dag eerder dan gepland na persconferentie met nieuwe maatregelen

Man dreigt benzine in brand te steken in flat in Woensel: ontruimde bewoners voelen zich onveilig

EINDHOVEN - Twee etages van een flat aan de Generaal Van Nijnattenstraat in Eindhoven zijn donderdagavond ontruimd. Politie, brandweer en GGD namen het zekere voor het onzekere nadat een verwarde bewoner had gedreigd om benzine aan te steken die hij in zijn appartement had uitgegoten.

