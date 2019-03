Glutenvrije markt in Veldhoven: een rijstwafel met kaas, dan zat je altijd goed

,,Als ik in de zomer langs zo'n bakkersvitrine met aardbeienvlaaien loop is het wel eens moeilijk.” Het is zo wat Sandra van Rooij te binnen schiet op de vraag wat ze mist sinds ze een noodzakelijk glutenvrij dieet volgt. Dertig jaar alweer want Van Rooij kreeg de diagnose coeliakie (spreek uit als seu-lia-kie) als puber. ,,Opgelucht dat ik eindelijk wist waarom ik niet lekker in mijn vel zat. Maar het zorgde ook voor veel vragen. Want hoe weet je wat je wel en niet mag eten en drinken?”