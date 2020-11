Go Sharing-deelscooter opgeblazen met vuurwerk in Eindhovense wijk Meerhoven

EINDHOVEN - Een elektrische deelscooter van verhuurbedrijf Go Sharing is zaterdag opgeblazen met vuurwerk en uitgebrand in Park Meerland in de Eindhovense wijk Meerhoven.

Go Sharing doet aangifte van vandalisme, laat regiomanager Bas Heffen weten. “Dat doen we altijd in dit soort situaties. Zelf doen we ook onderzoek door te achterhalen wie er als laatste op gereden heeft en op welke locatie dat precies was. Vaak worden we ook aangesproken door omwonende mensen die iets hebben gezien, om zo een beeld te kunnen schetsen van wat er precies gebeurd is. Nu is dat lastig, want het gebeurde op een afgelegen plek.”

Quote De verniel­zucht komt waarschijn­lijk door verveling Bas Heffen Als scooters vaker worden vernield of opgeblazen in een bepaald gebied, dan kan een wijk op een ‘zwarte lijst’ komen te staan. In dat geval kunnen er geen scooters van Go Share meer worden gehuurd in dat gebied. Zo ver is het nog niet in Meerhoven. Zo vertelt Heffen dat Eindhoven nog geen slechte wijken kent. ,,Er moet echt veelvuldig vandalisme plaatsvinden voor we een wijk uit het servicegebied halen.”

Zelf begrijpt hij niet waarom de elektrische scooters veelvuldig het doelwit van vandalisme zijn. ,,Ik gok dat het komt door pure verveling. ,,Zeker nu er weer vuurwerk vanuit België verkrijgbaar is, zien we meer scooters die ermee worden opgeblazen. Ik ben bang dat de komende tijd nog veel meer gaat gebeuren."

Om die reden heeft het bedrijf een plan van aanpak gemaakt voor de weken tot aan de jaarwisseling. Zo worden scooters die voor reparatie worden opgehaald, tijdelijk uit de running gehaald. ,,Zo proberen we de vloot te verkleinen. Na kerst gaan we het servicegebied ook tijdelijk verkleinen. Dan is het alleen nog maar mogelijk om onze scooters te gebruiken op plekken waar de sociale controle hoog is. Dus bijvoorbeeld in het centrum of op plekken waar veel camera's hangen. Zo hopen we de schade enigszins te beperken.”

Per minuut te huur

Dagelijks rijden er in heel Nederland 10.000 Go Sharing scooters rond. De deelscooters zijn sinds vorig jaar te gebruiken in Eindhoven. In totaal rijden 250 scooters rond in Oost-Brabant, die per minuut te huren zijn. Na het inchecken met je rijbewijs, het nemen van een ‘selfie’ en het scannen van de QR-code kun je wegrijden. De scooters kunnen op veel openbare plekken in de stad weer achtergelaten worden.

Volledig scherm Screenshot van de opgeblazen scooter © Meerhoven Ontmoet Elkaar

