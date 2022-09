‘Godfather’ van Nederlandse feestmuziek viert 25-jarig jubileum: ‘Muziek is mijn passie, het is mijn leven’

Haken, breien en zeveren in woonzorg­cen­trum Wilgenhof: ‘Want we zijn hier in Brabant!’

EINDHOVEN - ,,Weet je dat ik 32 jaar in de zorg gewerkt heb? Nu zit ik aan de andere kant, daar heb ik het wel moeilijk mee”, vertelt een breiende Els. Zij is een van de deelnemers aan de Aanhaaktafel in woonzorgcentrum Wilgenhof in Eindhoven.

11:45