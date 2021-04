Goed eerste kwartaal voor chipmaker NXP: omzet van ruim 2,5 miljard dollar

OPINIE Bij Eindhovens Oranje­feest hoort blijkbaar geen gezeur over geld

26 april EINDHOVEN - Hij een reclamefilm voor zijn stad en zij een dagje PR dat het door de reis naar Griekenland toch enigszins bevlekte blazoen weer moet oppoetsen. Waar Maastricht voor de eer bedankte vond het koningshuis in de Eindhovense burgemeester John Jorritsma een ideale kandidaat om Willem-Alexander en zijn gezin te ontvangen op Koningsdag. Of was het andersom? Over wie wie uitnodigde doet Jorritsma geen uitspraken.