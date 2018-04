Goed eerste kwartaal voor ICT Group

De opbrengsten van ICT stegen in het eerste kwartaal met 12 procent ten opzichte van een jaar eerder, tot 28,7 miljoen euro. Autonoom groeide de omzet met 6 procent. Het bedrijfsresultaat (ebitda) bedroeg 6,5 miljoen euro. Volgens directeur Jos Blejie zijn de cijfers uit in lijn met de verwachtingen. Hij was vooral te spreken over de prestaties in Nederland.

ICT Group wil zich blijven richten op de verdere uitvoering van de strategie van autonome groei gecombineerd met aanvullende overnames. Hij verwacht dat de omzet en het bedrijfsresultaat dit jaar hoger zullen uitkomen dan in 2017.