‘Goed Fout’ in Ton Smits Huis: cartoons die nu niet meer zouden kunnen

Vrijwel alle cafés op Stratum­seind in Eindhoven weer open, paniek is weg

12:00 EINDHOVEN - Na paniek eerder deze week over waarschuwingen en dreigende boetes voor overtreding van de coronaregels hebben de meeste kroegbazen op Stratumseind de draad weer opgepakt. Zaterdagavond was het overgrote deel van de cafés weer open en was het druk op de terrassen. Slechts een handvol kroegen is nog dicht.