Goede hoop op doorgaan van festivals, kaartjes wellicht wel duurder: ‘Kosten zijn veel hoger geworden’

Politie valt coffeeshop Indian in Eindhoven binnen na recherche­on­der­zoek, één persoon aangehou­den

EINDHOVEN - De politie is woensdagavond binnengevallen bij coffeeshop Indian Dylan aan de Karel de Grotelaan in Eindhoven in het kader van een lopend rechercheonderzoek. Binnen werd een te grote voorraad softdrugs aangetroffen.

14:13