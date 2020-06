Goede Ideeën zorgen voor reuring op Stationsplein in Eindhoven

Met hulp en geld van de Stichting Cultuur Eindhoven, de gemeente Eindhoven, ProRail én de ontwikkelaars rond het plein gaan ze aan de slag, liefst met zoveel mogelijk Eindhovenaren. ,,Want als de stad écht wil groeien, is er méér nodig dan alleen nieuwe gebouwen. Daarvoor willen we graag mensen met goede ideeën voor het plein bij elkaar brengen", zegt Lenger. ,,Zodat er hier wat reuring ontstaat", voegt Craens toe.

En dus doen ze een oproep: ‘Dus heb jij altijd al een stadsstrand, markt, buitenconcert, yogales of stoepkrijtworkshop willen organiseren? Je talent op het gebied van karaoke, vlaggenzwaaien, jeu de boules of tapdansen willen showen? Mis je een glijbaan, uitkijktoren, standbeeld of street art om de hoek? Ofwel: heb jij een GOED PLAN? Wij helpen je graag!’ Aanmelden kan bij eindhoven@bernhardlenger.com.

Volledig scherm Stationsplein in Eindhoven met station. © Michel Theeuwen

Na een vertraging door de coronacrisis is er in principe ruimte voor vier grotere projecten de komende vier maanden, vanaf juli. Maar meer kleinere initiatieven zijn ook welkom. ,,Wij kunnen ons netwerk gebruiken, hebben contacten met de gemeente en eventueel een klein budget voor de kosten", aldus Craens. Geld is er van de SCE en van de bouwers van District E (Amvest) met de drie torens en de kantoor- en woongebouwen op Lichthoven (AM) en EDGE.

Toekomstkijkers

En Craens en Lenger hebben ook nog hun eigen ideeën om rond het Stationsplein uit te voeren. Zo werken ze aan een audiotour in het gebied - op de eigen telefoon uit hygiëne-oogpunt - en aan de Toekomstkijkers die een beeld moeten geven van de nieuwe plannen in het bestaande gebied. ,,We wilden daarvoor een soort verrekijkers opstellen, maar ook dat kan niet vanwege corona", zegt Lenger. En dus zoeken ze een manier om transparante billboards te plaatsen waardoor de werkelijkheid wordt uitgebreid met de nieuwbouwplannen. ,,Een soort augmented reality maar dan analoog", aldus Craens. En kunstinstelling Onomatopee krijgt ruimte voor het project Residency for the People. ,,Onomatopee geeft geen kunstenaar maar juist allerlei andere mensen de ruimte. Net als wij doen.” En binnenkort is er in het gesloten VVV-kantoor al een kledinginzameling voor een project van New Order of Fashion waar de twee bij helpen.

Feitelijk moet het een soort pilot worden, zeggen ze: placemaking voor de toekomst. Er moet al iets te doen zijn terwijl het VVV-kantoor verdwijnt, de fietsen opgeruimd worden en de grond bouwrijp gemaakt wordt. En natuurlijk ook tijdens de bouw. ,,Maar we willen ook vooruit lopen op de nieuwbouw; als die klaar is moet het hier gaan leven. Als hier een kleine markt ontstaat zou die bijvoorbeeld kunnen uitgroeien na de bouw”, aldus Craens.