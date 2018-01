Goede voornemens omzetten in daden bij Genneper Parkenloop

EINDHOVEN - 1327 deelnemers gingen het jaar goed van start en deden zondag mee aan de Genneper Parkenloop in Eindhoven. Iets minder deelnemers dan vorig jaar, maar de organisatie is "diktevreden". Het is de 12e editie van de nieuwjaarsloop, bestaande uit vier afstanden: 2 km (kinderloop), 4 km, 9 km en 15 km.

De 2 km draagt dit jaar de naam Veelenturfloop als eerbetoon aan de in juli overleden Joop Veelenturf. Jarenlang zat hij in de organisatie, hij was vooral bekend als pater familias van Oranje Zwart. Onder zijn voorzitterschap groeide de hockeyclub van grauwe middenmoter uit tot topclub. De finish was bij het clubhuis van het in 2015 ontstane Oranje Rood na een fusie tussen Oranje Zwart en EMH, waarin hij ook een rol speelde. De opbrengst van de tocht is voor rolstoelhockeyvereniging Genneper Parken Bulls.

Zittend in hun busje bekijken organisator Robbie van Bussel en kantinebeheerder Louis Kuijken rustig hoe de lopers zich in het zweet werken tijdens de gezamenlijke warming-up. Dat gehups en geren is aan de heren niet besteed. Net als goede voornemens, zo lijkt het. Van Bussel: "Ik maak er al zestig jaar geen meer, dan kan het ook niet fout gaan." Hij zit er ogenschijnlijk relaxed bij, maar dat is uiterlijke schijn. Ieder moment kan hij gebeld worden dat hij voor de eerste keer opa is geworden. Zijn hoogzwangere dochter staat op het punt van bevallen en ligt sinds zaterdag in het ziekenhuis. En dan blijkt hij wel degelijk een goed voornemen te hebben voor 2018: "zoveel mogelijk tijd doorbrengen met mijn kleinzoon." Een vishengel en kinderzitje staan al klaar.

Eerbetoon aan Mr. Oranje Zwart

Terwijl de kinderen haar alle kanten voorbij zoeven op weg naar de finish, blijft Marjan Veelenturf trouw aan haar eigen een paar versnellingen lager liggende tempo. Van sportieve voornemens komt al jaren weinig terecht. Het sporten blijft bij een uurtje tennis in de week. "Maar wie weet dit jaar", vertelt ze met blosjes op de wangen. "Een goed begin is het halve werk." Toen ze hoorde dat de tocht dit jaar de Veelenturfloop ging heten ter nagedachtenis aan haar vader, schreef Marjan zich met bijna haar hele familie in. "Ik loop mee samen met mijn broer, zus en kleinkinderen. Als eerbetoon."

Volledig scherm © Fotopersburo van de Meulenhof BV

Jeugd FCE ook in winterstop actief

Justin Manders, Djordy Lefevere en Dave Derkx spelen in de jeugd van FC Eindhoven bij de D-o13. Ze staan op de 8ste plek in de tweede divisie. "Ons goede voornemen is dit jaar weer net zoveel wedstrijden te winnen zodat we in deze moeilijke competitie blijven", zeggen ze. Het drietal meldde zich aan voor de loop om hun conditie op peil te houden voor de tweede seizoenshelft. Die nog spannend gaat worden, want het gat tussen nummer 6 en nummer 12, de een-na-laatste, is slechts 3 punten.

Geen suikerrush meer maar runnershigh voor Sonse loper

Doorgaan op de ingeslagen weg, dat is het goede voornemen van Bert Quik uit Son. Vroeger tikte hij een fles cola per dag weg, nu enkel nog water. Hij eet gezond en traint drie keer in de week bij LOGO in Geldrop. "Ik heb tijdens kerst wat gezondigd, maar dat is er zo weer af." In september wacht in Berlijn zijn allereerste hele marathon. "Terwijl ik lopen lang als een vervloeking zag." Hardlopen leek de voetballer maar saai, tot hij zich drie jaar geleden liet overhalen voor de Cityrun van 5 km. En het verhaal van de runnershigh klopte. "Rennen is zo heerlijk om je hoofd leeg te maken."