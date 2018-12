Goedkoop schaatsen vrijwilligers van de baan in Eindhoven

VIDEO Woonbe­drijf zoekt plek voor 34 spaceboxen in Eindhoven

12:00 EINDHOVEN - 34 spaceboxen heeft Woonbedrijf nog over. Eén daarvan staat sinds maandagmorgen op het Stationsplein in Eindhoven. De woningcorporatie zoekt nu een of meer locaties - op lege plekken, of op daken - in de stad om ze tijdelijk neer te zetten. Passanten worden tot en met 21 december in de spacebox gevraagd naar hún mening over het ‘tiny house'.