Gooide het vrouwengilde in 1962 strikes in zaal Rozenstein?

Fotograaf Frans van Mierlo liet zijn complete oeuvre na aan het Regionaal Historisch Centrum.

Dames van het vrouwengilde kegelden in mei 1962 in zaal Rozenstein in Eindhoven. Wie gooide destijds de ene na de andere strike? We horen het graag. Kijk ook op ed.nl/oudedoos en onder dit artikel voor meer foto’s.

Volledig scherm Een optocht van verpleegsters op de Vestdijk. Ze hebben hun diploma gehaald en zijn onderweg naar het Eindhovense Binnenziekenhuis © Frans van Mierlo

En dan de foto van vorige week ,,Net 18 jaar en helemaal alleen de zorg voor 25 patiënten. Het was best spannend”, vertelt Thea van den Heuvel (80) uit Helmond over haar opleiding bij het voormalige Binnenziekenhuis in het centrum van Eindhoven. Van den Heuvel was in 1961 een van de verpleegsters die meeliep in de stoet met paard en wagen over de Vestdijk. Ze waren geslaagd en dat moest gevierd worden.

Meteen in het diepe

Een bijzondere tijd waar Van den Heuvel nog vaak aan terugdenkt. ,,Je werd meteen in het diepe gegooid. Het ziekenhuis stond onder leiding van nonnen en nachtdiensten draaide je gewoon in je eentje. Dan was je constant aan het lopen. Medicijnen uitdelen en mensen helpen die moesten plassen. Er lagen ook mensen die net geopereerd waren en dan moest je ieder half uur even kijken of het nog goed ging. Alleen als je er echt niet uitkwam, kon je de hoofdzuster bellen.”

75 gulden per maand

Lange dagen werken en weinig verdienen, weet Van den Heuvel nog. ,,Toen ik begon kreeg ik 75 gulden per maand. En als je een glazen spuit of thermometer liet vallen, werd dat nog ingehouden van je loon ook.” Een keer per week kregen de verpleegsters in opleiding les in een ruimte van het verpleegstershuis tegenover het ziekenhuis aan de Vestdijk. Daar was ook een eetzaal en erboven de verpleegstersflat waar een deel van de verpleegsters woonde. ,,Ik sliep gewoon bij mijn ouders maar mocht er wel eten of naar de feestjes. Heel gezellig maar streng verboden voor jongens natuurlijk. Beneden zat een portier die precies bijhield wie er in en uit ging. Als je niet op tijd binnen was, moest je de volgende dag op het matje komen bij de nonnen.”

Quote Ik kwam nog een boekje tegen waarin het het Maagden­huis werd genoemd. Een veilig bastion voor de vele mooie en mieterse maagden Riek Niessen

Riek Niessen (81) weet nog dat ze tijdens de vooropleiding met poppen oefenden. ,,En injecties zetten, deed je bij elkaar. Onvoorstelbaar tegenwoordig.” De tijd in de zusterflat was fijn, aldus Niessen. ,,Ik kwam nog een boekje tegen waarin het het Maagdenhuis werd genoemd. Een veilig bastion voor de vele mooie en mieterse maagden, stond er in de inleiding.”

Foto's van de optocht door de stad, had Niessen nog niet. ,,Mijn zoon praat altijd over de platte kar voor PSV en dan zeg ik altijd dat ik ook zo door de stad gereden ben. Nou heb ik eindelijk bewijs.”

