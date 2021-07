Gooien met een blok beton was geen poging tot zware mishandeling, zwerver had goed uitgekeken

Eindhovens burgemees­ter Jorritsma mag busbaan altijd gebruiken: ‘Het is buitenge­woon praktisch’

16:17 EINDHOVEN - Burgemeester John Jorritsma heeft een ontheffing om altijd de busbaan in Eindhoven te gebruiken. Zelfs als hij niet op weg is naar een calamiteit of crisis mag hij met zijn dienstauto over de vrije busbanen in de stad. De ontheffing heeft hij gekregen door een besluit van het college van B en W.