Goud en brons in Las Vegas voor films Veldkamp Produkties uit Eindhoven

EINDHOVEN - Twee films van het Eindhovense videobedrijf Veldkamp Produkties hebben prijzen gehaald op het grote New Yorks Festival World’s Best TV & Film 2020.

Goud was er bij de uitreiking in Las Vegas voor een film die gemaakt is met de creatieve opleiding SintLucas. Brons voor een co-productie met BrabantDC en de provincie Noord-Brabant.

Het festival is de grootste media en entertainment-conferentie van de wereld; vanwege de corona-crisis vond die dit jaar online plaats. Voor de 2020 editie zijn uit meer dan 50 landen zo’n 1000 televisie- en videoproducties ingezonden die door een vakjury van 205 mensen zijn beoordeeld. Bij de overige prijswinnaars waren grote productiebedrijven als BBC, Disney en Endemol Shine.

Volledig scherm Afbeelding uit film ‘Change the Inevitable’ van Brabant District of Creativity © Veldkamp Produkties/provincie Noord-Brabant

Het op Strijp-S gevestigde Veldkamp Produkties was met 3 films finalist. De film ‘Creating Opportunities’, geproduceerd voor en in samenwerking met SintLucas, won een Gold World Medal in de categorie Editing. De film ‘Change the Inevitable’, geproduceerd voor en in samenwerking met Brabant District of Creativity en de provincie Noord-Brabant, won een Bronze World Medal in de categorie Public Relations & Social Engagement.

In 2018 viel Veldkamp Produkties in deze competitie ook al in de prijzen met een bronzen mediaille voor de productie ‘We Bring High-Tech To Life’ voor Sioux Technologies uit Eindhoven.