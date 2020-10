Goud voor Brandend Zand in 1962. Wie was bij de uitreiking in het Eindhovense Carlton?

EINDHOVEN - Fotograaf Frans van Mierlo liet zijn complete oeuvre na aan het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de foto’s. Weet u meer over de foto? Meld het via d.hoekstra@ed.nl



De uitreiking van een Gouden Plaat aan Anneke Grönloh voor haar single Brandend Zand. Het gebeurde in oktober 1962 in het Carlton op de Markt in Eindhoven. Wie was erbij en heeft nog warme herinneringen aan de zangeres of het liedje? Kijk ook op ed.nl/oudedoos of onder dit verhaal voor meer foto’s.

Volledig scherm Brand bij Zonhove in Son in 1959 © Frans van Mierlo

Een tehuis voor debiele jongens, geen mens die zich in 1959 verbaasde over wat we tegenwoordig een kwetsende omschrijving voor mensen met een verstandelijke beperking vinden. En zo stond het dus ook in de krant in juni 1959. Een brand in tehuis Zonhove in Son werd net op tijd ontdekt zodat de 70 debiele jongens die er verbleven in veiligheid konden worden gebracht.

Bewoners voor de televisie

Of is het is lang geleden of het riep geen reacties op bij de lezers. Er kwamen in ieder geval geen reacties met herinneringen. Gelukkig bieden oude kranten uitkomst en daaruit bleek dat de brand ontstond op zondag 21 juni 1959. Het was na een bloedhete dag en de bewoners zaten voor de televisie toen de brand ontdekt werd. De brandweer van Son kreeg bij de bestrijding hulp van de korpsen uit Eindhoven, Nuenen en Best.

Het was sowieso een drukke dag voor de brandweer want eerder die dag was er op de grens met België nog 400 hectare bos uitgebrand. Die was aangewakkerd door een stevige noordenwind die op het moment van de brand in Son gelukkig net was gaan liggen. Niet dat het blussen helemaal zonder problemen verliep want de druk op de waterleiding was dermate laag dat de brandweer het met een slap straaltje moest doen. De nabijgelegen Grote Beek bood uitkomst. Met een motorpomp werd het water uit het beekje gepompt waarmee de brandweer alsnog de brand te lijf kon gaan. Door het snelle ingrijpen bleef de schade beperkt tot de bovenverdieping van het tehuis. Toch nog een schadepost van een half miljoen gulden.

Terpentine in de zon

In eerste instantie werd gedacht dat kortsluiting de veroorzaker van de brand was maar een dag later bleek een chemische reactie de bron. Op de zolder waren schilders bezig met het verven van de slaapvertrekken. Een fles terpentine was achtergelaten voor het raam. De felle zon had de terpentine doen ontbranden.

De jongens van Zonhove werden tijdelijk overgebracht bij het nabijgelegen klooster van de Zusters van Liefde van Schijndel. Ook het leger schoot de volgende dag te hulp. Omdat de keuken van Zonhove door schade niet te gebruiken was, kwamen ze met een veldkeuken naar het terrein van Zonhove om hier ter plaatse een maaltijd te maken.

Volledig scherm 1962, uitreiking van gouden plaat aan Anneke Grönloh in het Carlton in Eindhoven © Frans van Mierlo

