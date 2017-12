Hele land in de beton-stress na ongeval met parkeergarage Eindhoven Airport, maar waar is de politiek?

3:00 EINDHOVEN - Het is alsof de parkeergarage van Oegstgeest is ingestort. En niet die bij Eindhoven Airport. Want de Eindhovense gemeenteraad maakte zich tot dusver niet al te sappel over het ongeval van 27 mei, waarbij de stad dankzij een hoge temperatuur ontsnapte aan een ramp mét slachtoffers. In de Eindhovense politiek is het al maandenlang zo goed als muisstil is over dit onderwerp.