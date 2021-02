Gouden bal van Eindhovens café gestolen: ‘Ik ben een beetje ontdaan’

Vrouwen­coach Duyf: 'Het is vreemd en enorm tegenstrij­dig'

30 januari Hoofdcoach Stefan Duyf van de hockeysters van Oranje-Rood spreekt van 'een rare spagaat'. ,,Natuurlijk zijn we heel blij dat we vanaf morgen weer competitie mogen spelen. Maar het is in deze tijd ook vreemd en enorm tegenstrijdig als je naar alle beperkingen in Nederland kijkt."